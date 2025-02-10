Рособрнадзор может организовать присутствие родителей при досмотре на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор намерен организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и их проходе через металлодетектор. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на заседании комитета ГД по просвещению.

"Он рассказал о планах организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников экзаменов в ППЭ и их проходе через рамки металлодетекторов", – сообщил Рособрнадзор в своем телеграм-канале.

Глава ведомства предложил представителям корпуса депутатов, имеющим необходимую квалификацию, войти в состав научно-методических советов, которые ежегодно утверждают проекты материалов ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее Музаев заявил, что в рамках ЕГЭ должны быть отражены творчество и достижения выпускников. По его мнению, эти аспекты должны учитываться при приеме в вузы. Он подчеркнул, что ведомство намерено работать в данном направлении совместно с Минобрнауки и Минпросвещения.

Между тем физика вошла в топ популярных предметов на ЕГЭ в столице впервые за пять лет. При этом в этом году сдавать государственный экзамен будут более 71 тысячи выпускников, а физику выбрали свыше 10 тысяч человек.

Досрочный этап ЕГЭ начинается с 21 марта и продлится до 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября. Успешная сдача двух предметов – русского языка и математики – гарантирует получение аттестата.

