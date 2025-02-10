Кабмин поддержал с доработкой проект об ОГЭ по двум предметам

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Правительство России поддержало законопроект о возможности сдачи ОГЭ лишь по двум обязательным предметам, но при условии внесения правок с учетом сделанных ведомством замечаний. Это следует из отзыва кабмина, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В Госдуму 17 января внесли законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе в некоторых регионах России.

Комитет ГД по просвещению 6 февраля одобрил и рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сдаче только русского языка и математики в рамках ОГЭ в пяти субъектах России. Согласно законопроекту, два экзамена для получения аттестата будут сдавать школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Тюменской областей и Республики Северная Осетия – Алания.

Проект также рассматривает возможность внедрения новой системы приема абитуриентов на программы СПО за счет средств региональных и местных бюджетов. Такой порядок будут устанавливать органы власти субъектов России, которые осуществляют управление в сфере образования. Они определят специфику регистрации результатов ГИА-9 и вступительных экзаменов, если таковые предусмотрены процедурой зачисления в учебные заведения.

