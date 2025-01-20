Рособрнадзор поддержал сдачу ОГЭ только по русскому и математике в пяти регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор поддержал проект, согласно которому ученики 9-х классов в некоторых регионах РФ смогут получить аттестат лишь после сдачи обязательных предметов в рамках ОГЭ – по русскому языку и математике. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что сдачу данного экзамена нужно преобразовать. Кроме того, в Рособрнадзоре считают необходимым учитывать результаты ОГЭ при приеме в 10-е классы и в колледжи.

Ранее Госдума внесла законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе в некоторых регионах России. Для получения аттестата предлагается сдавать только два предмета – русский язык и математику.

Нововведения затронут Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Северную Осетию – Аланию. Цель реализации инициативы – расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования. Сейчас школьникам для получения аттестата нужно сдавать четыре предмета.

Тем временем в России не идет речь об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы. Изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, уточнил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

