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20 января, 13:14

Общество

Рособрнадзор поддержал сдачу ОГЭ только по русскому и математике в пяти регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор поддержал проект, согласно которому ученики 9-х классов в некоторых регионах РФ смогут получить аттестат лишь после сдачи обязательных предметов в рамках ОГЭ – по русскому языку и математике. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что сдачу данного экзамена нужно преобразовать. Кроме того, в Рособрнадзоре считают необходимым учитывать результаты ОГЭ при приеме в 10-е классы и в колледжи.

Ранее Госдума внесла законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе в некоторых регионах России. Для получения аттестата предлагается сдавать только два предмета – русский язык и математику.

Нововведения затронут Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Северную Осетию – Аланию. Цель реализации инициативы – расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования. Сейчас школьникам для получения аттестата нужно сдавать четыре предмета.

Тем временем в России не идет речь об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы. Изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, уточнил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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