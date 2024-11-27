В Госдуме обсудят отмену ОГЭ и ЕГЭ при поступлении в колледжи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы совместно с российским правительством обсудят вопрос отмены ОГЭ и ЕГЭ при поступлении в колледжи, или учреждения среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"При подготовке к "правчасу" провели анализ более 1,5 тысячи комментариев, 50% которых были посвящены необходимости подготовки квалифицированных кадров и повышению престижа рабочих специальностей", – отметил Володин.

По его словам, часто учреждения СПО – это полномочия регионов. Ключевыми проблемами в них являются коммерциализация, перекос в сторону специальностей, не связанных с рабочими профессиями, несоответствие учебных программ и направлений подготовки реальным запросам рынка, а также состояние учебных зданий, общежитий и уровень материально-технической базы.

Депутаты также обсудят возможность не сдавать ОГЭ и ЕГЭ при поступлении в учреждение СПО.

Большинство выпускников школ выбирают колледжи, а не университеты. Об этом ранее рассказала директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, одной из причин этого является отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ, так как туда можно поступить со средним баллом аттестата.

Она подчеркнула, что подобная тенденция прослеживается почти во всех регионах, и, по мнению эксперта, она является положительной.