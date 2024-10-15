Эксперт Абанкина рассказала, что большинство выпускников школ идут в колледжи

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Большинство выпускников школ выбирают колледжи, а не университеты, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирину Абанкину.

Одной из причин, из-за которой выпускники выбирают колледжи, является отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ, так как туда можно поступить со средним баллом аттестата.

"Платное обучение в вузах также дороже, чем в колледжах. И дольше. Таким образом, ребята, которые оценивают свои шансы на бюджетное место в университете как низкие, часто выбирают альтернативу – отучиться в колледже 2 года, получить профессию, начать работать, а потом уже думать, где продолжить образование", – отмечает Абанкина.

Она подчеркнула, что 56–60% выпускников 9–11-х классов идут в колледжи. Подобная тенденция прослеживается почти во всех регионах, и, по мнению эксперта, она является положительной, так как многие ребята сейчас хотят пораньше выйти на рынок труда, в условиях дефицита кадров это очень важно.

Ранее стало известно, что выпускники технических колледжей смогут трудоустроиться на Московский НПЗ, а перед этим пройти производственную практику на тренажерах технологических установок.

Заместитель генерального директора МНПЗ по персоналу Екатерина Косогорова отметила, что работа на современном производстве привлекает большее число молодых специалистов, а для студентов колледжей открываются широкие возможности для карьеры.

