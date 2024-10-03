Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 75% вакансий в Москве требуют среднего профессионального образования и только 15% – высшего, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом статистика выпускников, выходящих на рынок труда, прямо противоположна. Из них 20% ребят оканчивают колледжи и 60% – вузы.

"Понимая такой дисбаланс, мы активно занимаемся развитием среднего профессионального образования", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Так, по ее словам, в этом году в столице увеличили количество бюджетных мест для учеников 9-х классов в два раза. Благодаря этому еще около 10 тысяч ребят поступили в колледжи.

В Москве также реализуется обширная и серьезная программа обновления материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. Помимо оснащения зданий оборудованием и проведения капитального ремонта, строятся и новые колледжи.

Среди молодежи также наблюдается растущая заинтересованность к среднему профессиональному образованию. Например, в 2024-м в колледжи поступили вдвое больше девятиклассников, чем годом ранее. При этом на бюджетной основе учатся около 36 тысяч ребят.

Столичные колледжи, в свою очередь, тесно сотрудничают с партнерами-работодателями, что позволяет совершенствовать программы обучения и обновлять материально-технические базы колледжей, а также модернизировать существующие мастерские и создавать новые современные учебные пространства.

Между тем в Москве планируют увеличить количество учащихся и выпускников колледжей в два раза. Сейчас в столице работают 178 колледжей, в которых обучаются 275 тысяч студентов.

Больше всего специалистов готовят для IT-сферы, промышленности, креативной индустрии и строительства. Кроме того, благодаря высокому качеству подготовки выпускники потом быстро находят работу.