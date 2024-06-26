Более 70 тысяч студентов колледжей прошли практику в столичных компаниях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом учебном году свыше 70 тысяч студентов столичных колледжей прошли практику на крупнейших предприятиях города в сферах промышленности, торговли, финансов, образования, информационных технологий, услуг и гостеприимства. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки города.

"Первые предложения о работе студенты московских колледжей получают уже во время практики. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с широким пулом предприятий, которые активно участвуют в подготовке молодых квалифицированных специалистов", – рассказала замруководителя департамента Ирина Швец.

По словам замруководителя ведомства, в Москве сейчас изменяются образовательные программы с упором на практическую подготовку, в городе модернизируется инфраструктура образовательных учреждений, что позволяет формировать профиль компетенций выпускника. В 2024 году, добавила Швец, свыше 7 тысяч предприятий города приняли на производственную практику более чем 70 тысяч студентов колледжей, из которых около 30% старшекурсников получили предложение о трудоустройстве.

Студенты проходили практику на таких предприятиях, как АО "Объединенная энергетическая компания", "Геофизика-Космос" госкорпорации "Роскосмос", "Гришко" (выпускает одежду, обувь и аксессуары для танцев).

Молодые мастера также участвовали в создании уюта и комфорта в новых жилых комплексах, выполняя отделочные работы. Студенты изучали традиции гастрономической культуры и повышали мастерство на предприятиях известного столичного ресторанного дома, проходили практику в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по ценообразованию для целей налогообложения, работали в конструкторском бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана и оттачивали другие профессиональные навыки.

Московские колледжи открыли приемную кампанию. Подать заявление на поступление можно до 15 августа на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что иностранцы, имеющие подтвержденную запись на "Госуслугах", смогут онлайн подать заявление на обучение в российских колледжах. Сейчас к сервису подключены свыше 3,7 тысячи колледжей, находящихся в разных регионах страны. При этом в прошлом году с помощью портала абитуриенты направили в образовательные учреждения более 500 тысяч заявлений.