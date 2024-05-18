Движение перекроют в ЦАО в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 11:59

Общество

Прием в вузы РФ в этом году пройдет по нынешней системе высшего образования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прием в российские вузы в этом году будут осуществлять по правилам действующей системы высшего образования, рассказали в Минобрнауки РФ.

"Абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В министерстве еще раз подчеркнули, что модернизация системы будет проходить постепенно.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что с 2025 года в России исчезнет понятие "бакалавр". Будет высшее и высшее специализированное образование. По его словам, нормативная база будет готова до конца года.

Также в ведомстве пообещали, что дипломы, полученные после прохождения программы бакалавриата, будут признаваться наряду с дипломами нового образца.

Московские выпускники стали чаще поступать на бюджет в ведущие вузы РФ

Читайте также


образованиеобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика