Иностранцы смогут подать заявление в колледжи России через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Иностранцы, которые имеют подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", смогут в онлайн-формате подать заявление на обучение в российских колледжах, рассказали представители Минцифры России в телеграм-канале ведомства.

Представители министерства уточнили, что с помощью сервиса можно подать заявление в неограниченное количество колледжей. Кроме того, есть возможность приложить к документу все необходимые для поступления документы. При этом вся информация о дополнительных испытаниях, как и уведомление о зачислении, буду направлены в личный кабинет пользователя.

В ведомстве напомнили, что приемная кампания колледжей страны начинается 20 июня. При этом заявления на творческие специальности будут приниматься до 10 августа, а на все остальные профессии – до 15 августа. Кроме того, те колледжи, в которых останутся свободные места, могут принять решение о продлении приемной комиссии до 25 ноября, подчеркнули в Минцифры.

В настоящее время к сервису подключены более 3,7 тысячи колледжей, находящихся в разных регионах России. При этом в 2023 году с его помощью абитуриенты направили в образовательные организации более полумиллиона заявлений, подчеркнули в ведомстве.

"На "Госуслугах" можно не только подать заявление в колледж, но и найти будущего работодателя. В этом году на портале появились предложения о целевом обучении. Такой формат позволяет студенту получать поддержку во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться", – отмечается в публикации министерства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что каждый выпускник российской школы должен иметь возможность получить бесплатное среднее профессиональное образование. Он поделился мнением, в соответствии с которым нельзя, чтобы студенты колледжей были вынуждены платить за желание получить профессию.