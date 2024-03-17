17 марта, 12:36Общество
В колледжах Москвы создадут дополнительные бюджетные места для выпускников девятых классов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичных колледжах для выпускников девятых классов добавят дополнительные 10 тысяч бюджетных мест для обучения по направлениям, связанным с промышленностью, финансами и ИТ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как подчеркнула заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, раньше абитуриентам колледжей было доступно около 30 тысяч бюджетных мест. Благодаря запуску новой программы бесплатно получить образование и востребованную профессию смогут примерно в полтора раза больше ребят.
Ракова подчеркнула, что суммарно, с учетом выпускников одиннадцатых классов, на бюджет смогут поступить 40 тысяч человек.
Заммэра столицы напомнила, что город проанализировал востребованность профессий на рынке, а также уровень зарплат и интерес со стороны молодежи, а затем сформировал бесплатные места для обучения по специальностям в области финансов и торговли и образования.
Ранее Сергей Собянин утвердил программу создания в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для жителей Москвы. Градоначальник пояснил, что программа поможет увеличить число выпускников средней школы, поступающих на бюджетные места в колледжи, в 1,5 раза.
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