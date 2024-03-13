Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин утвердил программу создания в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для жителей Москвы. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник пояснил, что программа поможет увеличить число выпускников средней школы, поступающих на бюджетные места в колледжи, в 1,5 раза, удовлетворить спрос учеников на перспективные и востребованные профессии, восполнить нехватку квалифицированных сотрудников в экономической и социальной сферах Москвы.

В прошлом году в столице началась модернизация системы среднего профессионального образования. В ее рамках меняются содержание и инфраструктура. До конца этого года планируется усовершенствовать более 230 существующих учреждений и создать около 90 новых мастерских и лабораторий колледжей.

Собянин напомнил, что в сентябре в индустриальном парке "Руднево" заработает спецплощадка для обучения свыше 1 000 студентов колледжей по промышленным специальностям.



"Внедряется новый подход к оценке качества подготовки выпускников. Второй год проводится квалификационный экзамен на присвоение разряда на базе работодателей. Если его пройти успешно, студенты могут получить предложение о трудоустройстве", – добавил мэр.

Ранее в Московском дворце пионеров для детей организовали занятия по черчению и проектированию в программе T-FLEX CAD. Там они могут сдать экзамены на владение отечественной разработкой. T-FLEX CAD позволяет разрабатывать проекты любой сложности. Дети могут заниматься созданием чертежей и 3D-моделей.



Московские колледжи помогают студентам осваивать востребованные профессии