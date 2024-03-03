Кабмин РФ утвердил решение о проведении чемпионатов профессий в сфере высоких технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России утвердило решение о ежегодном проведении чемпионатов рабочих профессий в сфере высоких технологий. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства РФ.

Сообщается, что состязание по профессиональному мастерству и чемпионат высоких технологий будут проводиться ежегодно. Победители и призеры получат денежные призы в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Финал чемпионата "Профессионалы" будет проходить в Санкт-Петербурге, а финал чемпионата высоких технологий – в Великом Новгороде. Главные цели этих проектов – повышение престижа рабочих профессий и интереса молодежи к таким специальностям и привлечение интереса к высоким технологиям.

Ранее стало известно, что власти Москвы уже исполняют поручение Владимира Путина, которое он дал во время послания Федеральному собранию, по развитию среднего профессионального образования. В столице проводят большую работу для сокращения кадрового дефицита. Для этого обновляется материально-техническая база колледжей, создаются мастерские и лаборатории.