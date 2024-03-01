В Москве уже реализуют поручения Путина по развитию среднего профессионального образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы уже исполняют поручение Владимира Путина, которое он дал во время послания Федеральному собранию, по развитию среднего профессионального образования. Об этом сообщил депутат столичного парламента Олег Артемьев.

"Президент России Владимир Путин уделил особое внимание вопросам роста кадрового потенциала нашей страны. То, что задачи для этого направления теперь объединены в новый национальный проект "Кадры", закономерно – именно от качества кадров зависит рост экономики, а от уровня подготовки как инженеров, разработчиков, так и профессионалов рабочих специальностей зависит и технологический суверенитет страны", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

По его словам, в столице проводят большую работу для сокращения кадрового дефицита. Для этого обновляется материально-техническая база колледжей, создаются мастерские и лаборатории. В 2024 году в городе планируют модернизировать 230 учебных пространств и создать 90 новых.

Более того, в столичных колледжах создают 10 тысяч дополнительных бюджетных мест. Ребята имеют возможность изучать в средних профессиональных заведениях IT, 3D-технологии, основы работы с БПЛА и другие дисциплины.

Артемьев также напомнил, что с сентября 2023 года педагоги, сотрудники и студенты 20 столичных колледжей получили доступ к электронным сервисам "Московской электронной школы", которые можно использовать для подготовки к занятиям. С 2024 года сервисами МЭШ будут пользоваться все 53 колледжа соцкомплекса.

Депутат также обратил внимание, что пройти профтестирование и определиться с будущей профессией подростки могут в центре "Профессии будущего". Там наставники рассказывают о современно рынке труда, организуют встречи с родителями и информируют о зарплатах.

Ранее стало известно, что более 30 тыс студентов столичных колледжей прошли практику на предприятиях города. До конца учебного года производственную практику пройдут порядка 70 тысяч студентов московских колледжей.



В центре "Профессии будущего" рассказали об обучении рабочим профессиям