В Госдуме призвали расширить возможности получения образования людям с ОВЗ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России следует расширить возможности получения образования людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С таким предложением выступил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов.

В нижней палате парламента состоялся круглый стол ЛДПР на тему "Профессиональные возможности молодых людей с особенностями развития в современной России".

"У нас сейчас такие возможности есть, но они зауженные. Кого-то это устраивает, для кого-то стакан наполовину полон, а для нас стакан наполовину пуст. И сегодняшняя задача – посмотреть, где можно расширить существующие связки и существенно изменить жизнь людей с особенностями здоровья", – приводит слова Наумова телеграм-канал фракции ЛДПР в ГД.

В свою очередь, вице-спикер палаты от ЛДПР Борис Чернышов отметил, что для беспрепятственного получения образования людьми с ОВЗ следует обеспечить вузы необходимым оборудованием, а также создать подходящую среду. Вместе с тем парламентарий призвал уделить внимание в том числе воспитательным задачам.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал пересмотреть систему помощи в трудоустройстве для лиц с ОВЗ. Необходимость в этом он усмотрел из-за появления разных методов производства, сфер деятельности и труда и новых вакансий, следует из письма политика на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

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