Почти 140 подъемников для инвалидов установят в московских домах с начала года

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С начала года в столичных многоэтажках согласовали установку 137 лифтов для инвалидов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам исполняющего обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в столице продолжаются работы по поддержке маломобильных групп населения.

Он отметил, что благодаря установке подъемных платформ появится быстрый и комфортный доступ к лифту и выходу из подъезда.

Исполняющая обязанности председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева уточнила, что 24 и 23 положительных заключения выдали по объектам на северо-востоке и северо-западе столицы.

На западе города запланировано 16 проектов, на востоке – 15. По 13 проектов одобрили на юге и севере столицы, 9 – в Зеленограде, по 8 – в ЮВАО и ЮЗАО, по 3 – в ЦАО и ТАО, 2 – в НАО.

Яковлева рассказала, что при реализации проектных решений специалисты не только устанавливают подъемную платформу, но и обновляют входные группы и инженерные коммуникации многоквартирных жилых домов.

Наружные и тамбурные дверные блоки оборудуют системой автоматического открывания и доводчиками.

Ранее сообщалось, что до конца года в подъездах жилых домов столицы планируется установить 184 подъемных платформы для маломобильных граждан. Работы пройдут во всех округах, адреса и типы платформ по 90 подъемникам уже определены.

Как отметил и. о. заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, установка специальных подъемников является важной частью программы по созданию в Москве безбарьерной среды.

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