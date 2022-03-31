Более 180 подъемников для маломобильных граждан установят в жилых домах до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в текущем году в подъездах жилых домов планируется установить 184 подъемных платформы для маломобильных граждан. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

"184 подъемника для инвалидов установим в подъездах жилых домов в этом году", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работы пройдут во всех округах, адреса и типы платформ по 90 подъемникам уже определены.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, установка специальных подъемников является важной частью программы по созданию в Москве безбарьерной среды.

"Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", – подчеркнул Бирюков.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в жилых домах на западе столицы планируют установить 119 новых лифтов. Больше всего лифтов заменят в здании в Раменках по адресу Мичуринский проспект, дом 29, корпус 4. Восемь лифтов установят в панельном доме 1997 года постройки. В здании 14 этажей и четыре подъезда. Самым старым домом, где обновят лифты, станет 14-этажное здание на набережной Тараса Шевченко, дом 1.

