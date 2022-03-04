Почти 120 лифтов обновят в жилых домах на западе Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
В 2022 году в жилых домах на западе столицы планируют установить 119 новых лифтов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Больше всего лифтов заменят в здании в Раменках по адресу Мичуринский проспект, дом 29, корпус 4. Восемь лифтов установят в панельном доме 1997 года постройки. В здании 14 этажей и четыре подъезда", – говорится в сообщении.
Самым старым домом, где обновят лифты, станет 14-этажное здание на набережной Тараса Шевченко, дом 1. Его построил известный советский архитектор Пантелеймон Голосов. В историю Москвы здание вошло под неофициальным названием "Дом нефтяников".
Также подъемники заменят в 22-этажном панельном доме на Рублевском шоссе, 18, корпус 3. Это самое высокое здание в округе. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков рассказал, что всего в этом году в Москве планируют заменить более 2,2 тысячи лифтов. В ЮВАО обновят 391 подъемник, в ЮАО – 351 и в ЮЗАО – 315.
Свыше 130 лифтов обновят в жилых домах в центре Москвы в 2022 году
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