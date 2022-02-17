Почти 400 лифтов заменят на юго-востоке Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В жилых домах ЮВАО в 2022 году установят 391 новый лифт по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Больше всего кабин обновят в районе Выхино-Жулебино. Там разместят 22 новых лифта. Замену произведут в доме 1997 года, расположенном по адресу Жулебинский бульвар, дом 5.
Высота данного строения варьируется от 8 до 27 этажей. Всего в нем обустроены девять подъездов. Данный комплекс является самым высоким в округе среди тех, где заменят лифтовое оборудование.
Наиболее старый дом, где модернизируют лифты, располагается на Рязанском проспекте. Он был построен в 1941 году. Всего в здании, построенном по индивидуальному проекту, шесть этажей и пять подъездов.
В ноябре 2021 года заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в текущем году по региональной программе капитального ремонта в столице заменят более 2,2 тысячи лифтов. Округа-лидеры по числу замен кабин – ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО.
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