Почти 400 лифтов заменят на юго-востоке Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В жилых домах ЮВАО в 2022 году установят 391 новый лифт по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Больше всего кабин обновят в районе Выхино-Жулебино. Там разместят 22 новых лифта. Замену произведут в доме 1997 года, расположенном по адресу Жулебинский бульвар, дом 5.

Высота данного строения варьируется от 8 до 27 этажей. Всего в нем обустроены девять подъездов. Данный комплекс является самым высоким в округе среди тех, где заменят лифтовое оборудование.

Наиболее старый дом, где модернизируют лифты, располагается на Рязанском проспекте. Он был построен в 1941 году. Всего в здании, построенном по индивидуальному проекту, шесть этажей и пять подъездов.

В ноябре 2021 года заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в текущем году по региональной программе капитального ремонта в столице заменят более 2,2 тысячи лифтов. Округа-лидеры по числу замен кабин – ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО.

