Свыше 130 лифтов обновят в жилых домах в центре Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В жилых домах в центре Москвы в этом году обновят 135 лифтов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что работы проведут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В частности, новые подъемники установят в самом старом здании в Басманном районе Москвы. Дом 11/13, строение 1, расположенный в Кривоколенном переулке, возвели в 1880 году.

Сейчас пятиэтажное кирпичное здание с двумя подъездами имеет статус объекта культурного наследия. До революции дом принадлежал общественному деятелю Александру Бари, а с 1992 по 1936 год в нем жил архитектор Владимир Шухов.

"Больше всего подъемников – восемь штук – заменят в доме 52 на улице Бутырский Вал в Тверском районе. Это многоквартирное девятиэтажное панельное здание построили в 1968 году, в нем восемь подъездов", – говорится в сообщении.

Лифты также заменят в самом высоком здании ЦФО. Это 24-этажный дом на Новом Арбате, 10. Всего в этом году в Москве планируют заменить более 2,2 тысячи подъемников.

Отмечается, что в домах, жители которых копят деньги на капитальный ремонт на счете регионального оператора, лифты меняют строго в год окончания 25-летнего срока службы. Если в подъезде несколько подъемников, их меняют поочередно.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в жилых домах ЮВАО установят 391 новый лифт по программе капитального ремонта многоквартирных домов.