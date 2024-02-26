Кабмин расширил программу бесплатного переобучения граждан РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ расширило программу бесплатного переобучения граждан и дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным направлениям, сообщается в телеграм-канале кабмина.

В 2023 году в рамках проекта "Содействие занятости" обучение прошли свыше 150 тысяч человек. В этом году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более шести миллиардов рублей. По поручению Владимира Путина в действующую программу добавили новые категории граждан. В частности, участниками программы смогут стать граждане, обращавшиеся в службу занятости для поиска работы, инвалиды, родители или опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Кроме того, право на бесплатное переобучение сохраняется для граждан в возрасте 50 лет и старше, неработающих мам детей дошкольного возраста, отдельных категорий молодых людей до 35 лет, ветеранов специальной военной операции, а также безработных или находящихся под риском увольнения.

Помимо этого, правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Ежегодно на основе заявок от регионов кабмин формирует квоты почти по 900 направлениям подготовки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на следующий учебный год принято решение увеличить число целевых мест в отношении почти половины из них.

Регионы заявили, что нуждаются в специалистах по 22 новым направлениям, среди которых фундаментальная и прикладная биология, наноинженерия и наноматериалы. Кроме того, целевой останется большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям. Это обеспечит медучреждения новыми кадрами, а также даст выпускникам гарантии трудоустройства. Доля целевых бюджетных мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 35%.

Всего же на целевое обучение отвели более 145 тысяч мест, что на 6% больше, чем годом ранее. Это позволит точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников и укрепить лидерские позиции отечественной инженерной школы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что президентская и правительственная стипендии для студентов будут серьезно увеличены в ближайшее время.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам закрепить размер стипендий на уровне прожиточного минимума. По словам замминистра Константина Могилевского, речь идет о сумме академической и социальной стипендии.

До этого стало известно, что власти страны на эти цели планируют каждый год выделять из федерального бюджета более 2,3 миллиарда рублей. Несмотря на то что верхний предел не обозначен, а вузы сами устанавливают размеры социальных стипендий, их минимальный размер определен.



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