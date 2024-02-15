Минобрнауки РФ рекомендовал вузам поднять стипендии до уровня прожиточного минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам закрепить размер стипендий на уровне прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на замминистра Константина Могилевского.

По его словам, речь идет о сумме академической и социальной стипендии, которая не должна быть ниже прожиточного минимума.

"Притом, что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие", – объяснил замглавы ведомства.

Ранее стало известно, что власти страны на эти цели будут каждый год выделять из федерального бюджета более 2,3 миллиарда рублей. Несмотря на то что верхний предел не обозначен, а вузы сами устанавливают размеры социальных стипендий, их минимальный размер определен.

По данным Роскачества, социальная стипендия не может быть меньше 809 рублей для студентов, получающих среднее специальное образование, и 2 227 рублей – для студентов, получающих высшее образование.

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