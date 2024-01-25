В Роскачестве назвали минимальный размер социальной стипендии

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Колледжи и вузы в РФ сами устанавливают социальные стипендии, учитывая свои финансовые возможности. Однако в Роскачестве напомнили о том, что минимальный размер таких выплат определен. Об этом сообщает News.ru.

"Верхний предел не обозначен, но нижняя граница выплат есть. Социальная стипендия не может быть меньше 809 рублей для студентов, получающих среднее специальное образование, и 2 227 рублей – для студентов, получающих высшее образование", – уточнили в ведомстве.

Что касается повышенной стипендии, она должна быть равна или превышать прожиточный минимум на душу населения, заметили в Роскачестве.

Там также обратили внимание, что ведущие высшие учебные заведения РФ, как правило, предлагают суммы значительно выше установленного минимума. Стипендии поступают молодым людям раз в месяц.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в университетах России стипендию в честь Нового года для студентов очной формы обучения.

По ее словам, введение подобной выплаты будет стимулом для студентов в освоении образовательных программ, а также позволит учащимся провести Новый год в компании семьи и восстановить силы для дальнейшего обучения.



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