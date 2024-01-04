В Госдуме предложили ввести в российских вузах новогоднюю стипендию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В университетах России необходимо ввести стипендию в честь Нового года для студентов очной формы обучения. Соответствующее предложение выдвинула главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает ТАСС.

По ее словам, для многих россиян Новый год является семейным праздником, который хочется отметить с родными, но в преддверии праздников часто фиксируется рост стоимости на авиа и ж/д билеты. В связи с этим не все студенты могут позволить себе отправиться к близким домой на новогодние каникулы.

Лантратова добавила, что размер государственной академической стипендии в этом году составил 1 825 рублей в месяц, а социальной – 2 739 рублей. При этом стоимость железнодорожного билета на конец декабря достигла порядка 3 тысяч рублей, а авиабилета – 8 тысяч рублей (без багажа)".

"Представляется, что эффективным средством поддержки российского студенчества станет введение дополнительной новогодней стипендии, выплачиваемой в размере 200% от суммы государственной академической стипендии", – уточнила депутат.

Как утверждает Лантратова, введение подобной стипендии будет стимулом для студентов в освоении образовательных программ, а также позволит учащимся провести Новый год в компании семьи и восстановить силы для дальнейшего обучения.

Ранее в Госдуму направили на рассмотрение законопроект о выплате 13-й стипендии в качестве подарка к Новому году. Соответствующее предложение внес депутат от партии "Новые люди" Антон Ткачев. По его словам, деньги для осуществления соответствующей выплаты в бюджете страны имеются.



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