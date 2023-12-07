В Госдуму внесли законопроект о 13-й стипендии к Новому году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Госдуму направили на рассмотрение законопроект о выплате 13-й стипендии в качестве подарка к Новому году. Соответствующее предложение внес депутат от партии "Новые люди" Антон Ткачев, передает РИА Новости.

По его словам, деньги для осуществления соответствующей выплаты в бюджете страны имеются. В 2022 году объем неиспользованных средств составил 9 миллиардов рублей, а для предоставления стипендий для студентов вузов и колледжей необходимо около 6,4 миллиарда рублей.

"То есть их можно выплачивать из тех бюджетных денег, которые организации не успели потратить до конца года", – уточнил депутат.

Ранее Владимир Путин потребовал учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов, которые занимаются исследованиями в области реализации научно-технологического прогресса России. Согласно указу, общее количество аспирантов, которые могут получать стипендию, не должно превышать 2 тысячи человек ежегодно, а сами кандидаты на эту выплату будут выдвигаться научными руководителями.



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