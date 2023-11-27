Путин поручил учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин потребовал учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов, которые занимаются исследованиями в области реализации научно-технологического прогресса России. Указ размещен на портале правовой информации.

В документе сказано, что стипендия назначается на срок от одного до четырех лет и должна предоставляться аспирантам каждый месяц.

Согласно указу, общее количество аспирантов, которые могут получать стипендию, не должно превышать 2 тысячи человек ежегодно, а сами кандидаты на эту выплату будут выдвигаться научными руководителями.

Ранее Минобрнауки России сообщало, что в связи с переходом на новую модель аспирантуры ведомство начало работу над повышением размера стипендии президента РФ для аспирантов.

На сегодняшний день аспиранты получают 4,5 тысячи рублей в месяц, а аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям, могут претендовать на получение 14 тысяч рублей. Тогда ведомство сообщало, что может поднять сумму стипендии до 50 тысяч рублей в месяц.



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