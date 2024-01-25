25 января, 17:55Общество
Власти выделят свыше 2 млрд рублей из бюджета на повышение стипендий в РФ
Фото: 123RF/vershininphoto
Российские власти ежегодно будут выделять из федерального бюджета более 2,3 миллиарда рублей на повышение стипендий студентам в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
25 января Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии, которая в итоге составит 30 тысяч рублей. В аппарате вице-премьера уточнили, что увеличение затронет в том числе правительственные стипендии – до 20 тысяч рублей.
"Дополнительно на указанные цели из федерального бюджета будет выделено более 2,3 миллиарда рублей ежегодно", – заявил Чернышенко.
Ранее российский лидер в ходе встречи со студентами Калининградской области в БФУ имени Иммануила Канта заявил о росте интереса россиян к высшему образованию. Вместе с тем Путин подчеркнул кратно выросшее количество родителей, которые также считают необходимым получение высшего образования своим ребенком.
Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами
Читайте также