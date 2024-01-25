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25 января, 16:16

Общество

Путин сообщил о повышении президентских стипендий до 30 тысяч рублей

Фото: kremlin.ru

Размер президентских стипендий в России увеличат до 30 тысяч рублей, рассказал Владимир Путин в рамках общения со студентами в БФУ имени Иммануила Канта.

"В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей", – объявил российский лидер.

Ранее в Роскачестве назвали минимальный размер социальной стипендии. В ведомстве отметили, что колледжи и вузы в РФ сами устанавливают стипендии, учитывая свои финансовые возможности. Однако там напомнили, что существует нижняя граница выплат.

Так, социальная стипендия не может быть меньше 809 рублей для студентов, получающих среднее специальное образование, и 2 227 рублей – для студентов, обучающихся по программе высшего образования.

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