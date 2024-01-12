В ГД предложили закрепить стоимость платного образования на весь период обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил зафиксировать стоимость платного образования в вузах на весь период обучения студента. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

До этого в СМИ появилось сообщение о возможном повышении цен на образование в российских вузах на 10–12% в новом учебном году.

"Направил письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением установить стоимость платного образования на весь период обучения студента", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

По мнению Слуцкого, в случае повышения стоимости сумма должна быть известна. При этом добавочная сумма не должна превышать величину годовой инфляции.

Ранее стало известно, что правительство РФ направит на программу образовательных кредитов более 1,2 миллиарда рублей. Взять такой заем можно на получение среднего профессионального и высшего образования начиная с 14 лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возместит государство.



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