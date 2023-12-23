Кабмин направит более 1,2 млрд рублей на программу образовательных кредитов

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Правительство РФ направит более 1,2 миллиарда рублей на программу образовательных кредитов с господдержкой. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Таким образом, на предоставление образовательных кредитов с господдержкой будет выделено более 1,2 миллиарда рублей по ставке 3% годовых.

Сообщается, что взять такой кредит можно на получение среднего профессионального и высшего образования начиная с 14 лет. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возмещает государство. Весь срок обучения плюс девять месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть займа нужно вернуть в течение 15 лет.

Ранее кабмин утвердил работу сервиса онлайн-поступления в вузы в ходе приемной кампании. С 2024 года с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" можно будет поступить на обучение по программам базового высшего образования, которые появились в российских вузах после указа президента о проведении пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования.