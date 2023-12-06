В Госдуме хотят разрешить подросткам работать в выходные во время летних каникул

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы обсудят инициативу, которая бы позволила школьникам работать по выходным во время летних каникул. Об этом сообщил депутат ГД Михаил Киселев.

"Вышел с инициативой разрешить подросткам работать в выходные дни... Минтруд инициативу поддержал. Будем обсуждать законопроект на комитетах в Думе", – написал он в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что в период каникул подростки обычно подрабатывают на культурно-развлекательных мероприятиях, в том числе фестивалях и форумах, которые чаще всего организуются в выходные дни.

В настоящее время лица в возрасте от 14 до 15 лет могут работать не более четырех часов в день, от 15 до 16 – не более пяти часов в день, от 16 до 18 – не более семи часов в день. В неделю работники до 16 лет могут трудиться до 24 часов, от 16 до 18 лет – до 35 часов.

Работа в выходные по действующему законодательству для несовершеннолетних разрешена только в творческих профессиях, добавил Киселев.

До этого российское движение детей и молодежи "Движение первых" планировало запустить проект по профориентации и трудоустройству детей. В рамках проекта для несовершеннолетних россиян хотели подготовить базу данных с информацией о вакансиях, а также организовать работу с вузами по профориентации детей и обеспечить соблюдение прав.



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