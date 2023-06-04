Более 15 тысяч студентов посетили дни проектного офиса "Молодежь Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 15 тысяч студентов посетили дни проектного офиса "Молодежь Москвы", организованные более чем в 40 высших и средних учебных заведениях города. Об этом сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

"Проектный офис был специально создан для помощи молодежи в реализации их идей и инициатив. В рамках дней проектного офиса студенты вузов и ссузов узнали, в какой из интересующих их сфер деятельности они могут начать развиваться уже сейчас вместе с "Молодежью Москвы", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

В ходе мероприятий студенты узнали, как стать амбассадором проекта в своем учебном заведении. Интерес к участию в конкурсе проявили 543 человека. Сейчас они проходят собеседования.

Проект "Молодежь Москвы" появился в марте 2020 года. Он помогает молодому поколению реализовать собственные инициативы. Как сообщила Драгунова, дни проектного офиса планируют организовывать и дальше.

Ранее стало известно, что российское движение детей и молодежи "Движение первых" планирует реализовать проект по трудоустройству детей. В рамках проекта для несовершеннолетних россиян подготовят базу данных с информацией о вакансиях, а также организуют работу с вузами по профориентации детей.

