На Красной площади коммунисты приняли в пионеры школьников

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Фракция КПРФ торжественно приняла в пионеры несколько тысяч школьников на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония была приурочена ко дню Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина, который отмечается 19 мая. В мероприятии участвовали ученики школ из Москвы, Московской области, а также регионов Центрального Федерального округа. Геннадий Зюганов совместно с депутатами КПРФ в Госдуме и Мосгордуме повязали пионерские галстуки.

"Друзья, сегодня главная площадь страны – Красная площадь – принимает пионеров, новый, прекрасный отряд тех, кто готов принять свою первую клятву на верность нашей великой родине, делу труда, справедливости и дружбе народов", – сказал Зюганов.

В ходе речи он поприветствовал всех участников церемонии, выразил благодарность родителям, учителям, воспитателям и вожатым за то, что эти люди остаются верны традициям Советского Союза.

Зюганов отметил, что пионеры с самого начала учились любить и защищать свою родину. Он подчеркнул, что более 200 миллионов человек воспитывались в пионерских и комсомольских отрядах. В настоящее время наступила очередь нового поколения служить отчизне.

Ранее Владимир Путин посоветовал подумать, как использовать слово "пионеры" для современного детского движения.

Президент России подчеркнул, что термин "пионеры" в настоящее время лишен идеологической окраски, в отличие от термина "комсомол" – коммунистический союз молодежи. В связи с этим глава государства предложил еще раз подумать над названием детского движения.

