19:19Общество
Путин предлагает подумать о возвращении термина "пионер"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин посоветовал подумать, как использовать слово "пионеры" для современного детского движения. Об этом сообщает ТАСС.
Президент РФ выслушал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая затронула тему молодежной организации "Движение первых". Глава государства заметил, что в названии движения слово "первые" соотносится со словом "пионеры".
"По-старому можно сказать так", – ответила Голикова на замечание Путина.
Однако президент подчеркнул, что термин "пионеры" в настоящее время лишен идеологической окраски, в отличие от термина "комсомол" – коммунистический союз молодежи. В связи с этим глава государства предложил еще раз подумать над названием детского движения.
Вице-премьер отметила, что ребята выбрали название "Движение первых".
"Хорошо, ладно, я знаю об этом, но когда мы сейчас это используем, надо просто подумать и с ребятами посоветоваться, хорошо?" – повторил предложение Путин.
В свою очередь, на слова главы государства Голикова ответила утвердительно.
В декабре прошлого года Российское движение детей и молодежи на съезде выбрало название "Движение первых". За это название 760 человек отдали свой голос.
Отмечается, что в третий раз на голосование вынесли пять названий. За "Пионера" проголосовали 56 человек, за "Движение имени Гагарина" – 51 участник съезда. За название "Новое поколение" было отдано 326 голосов, за "Юность" – 76.
Первый съезд российского движения детей и молодежи прошел в Москве
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