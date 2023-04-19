Путин предлагает подумать о возвращении термина "пионер"

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Владимир Путин посоветовал подумать, как использовать слово "пионеры" для современного детского движения. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ выслушал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая затронула тему молодежной организации "Движение первых". Глава государства заметил, что в названии движения слово "первые" соотносится со словом "пионеры".

"По-старому можно сказать так", – ответила Голикова на замечание Путина.

Однако президент подчеркнул, что термин "пионеры" в настоящее время лишен идеологической окраски, в отличие от термина "комсомол" – коммунистический союз молодежи. В связи с этим глава государства предложил еще раз подумать над названием детского движения.

Вице-премьер отметила, что ребята выбрали название "Движение первых".

"Хорошо, ладно, я знаю об этом, но когда мы сейчас это используем, надо просто подумать и с ребятами посоветоваться, хорошо?" – повторил предложение Путин.

В свою очередь, на слова главы государства Голикова ответила утвердительно.

В декабре прошлого года Российское движение детей и молодежи на съезде выбрало название "Движение первых". За это название 760 человек отдали свой голос.

Отмечается, что в третий раз на голосование вынесли пять названий. За "Пионера" проголосовали 56 человек, за "Движение имени Гагарина" – 51 участник съезда. За название "Новое поколение" было отдано 326 голосов, за "Юность" – 76.

