Путин заявил о необходимости выстроить систему поддержки молодежи в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей России, чтобы ею могли пользоваться все молодые люди. Об этом заявил Владимир Путин на Госсовете.

Президент особое внимание уделил добровольцам, которые поддерживают военнослужащих и их семьи.

"Которые по зову сердца – в прямом смысле этого слова – по зову сердца, рискуя порой даже и своим здоровьем и жизнью, помогают мирным людям в зоне специальной военной операции", – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что для многих стало нормой участие в добровольческих проектах. Он призвал поддержать этот "благородный порыв". Президент указал на необходимость создания условий для прохождения студентами практики в волонтерских центрах, благотворительных фондах и социально ориентированных НКО.

Путин отметил, что сейчас российская молодежь попала под "шквал информационных атак". По его словам, молодые люди оказались в уязвимом положении.

"Это информационное противоборство, оно всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний", – добавил президент.

В связи с этим Путин призвал разработать и внедрить отдельный академический курс по истории и основам российской государственности.

Ранее у официального представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили, планирует ли Путин отдавать своих внуков в новую детскую организацию "Движение первых". Пресс-секретарь же уточнил, что этот вопрос относится к сфере личной жизни главы государства, и призвал журналистов "не лазить туда". При этом Песков указал, что организации еще предстоит формироваться и нарабатывать авторитет среди детей и молодежи.



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