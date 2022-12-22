Путин заявил, что верит в Деда Мороза

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в разговоре с маленькой девочкой поделился, что верит в Деда Мороза. По его мнению, все приличные люди должны это делать, передает телеграм-канал ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.

"Конечно. Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники", – поделился Путин.

Российский лидер таким образом ответил на вопрос девочки в ходе посещения Дома молодежи и "Елки желаний" на Манеже.

Ранее психолог Татьяна Исраелян заявила, что, если ребенок сомневается в существовании Деда Мороза, то нужно дать ему возможность разобраться в этом вопросе самому. Она не рекомендовала убеждать в обратном или же признаваться в обмане.

В России вырос спрос на услуги аниматоров

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!