Надо ли говорить детям о том, что Деда Мороза не существует

Добрый Дедушка Мороз – волшебник из сказки или непростительный родительский обман? Надо ли говорить малышам о том, что подарки на Новый год им покупают взрослые? До какого возраста дети ждут чуда? На эти и другие вопросы искала ответы журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Дети младшего школьного возраста с особым трепетом интересуются, действительно ли существует Дед Мороз. На взрослых обрушивается град вопросов о том, кто на самом деле приносит подарки в новогоднюю ночь. Большинство москвичей не спешат разрушать этот сказочный мир и надеются на то, что дети сами со временем узнают правду.

Моя свекровь, больше 30 лет отработавшая в детском саду, считает, что малышей нельзя лишать праздника. По ее мнению, маленькие дети должны жить с ощущением чуда. Ребята не сомневаются даже в том, что на новогодние утренники в садик приходит настоящий волшебник. Наша бабушка не советует разочаровывать дошкольников, сообщая им, что Деда Мороза не существует.

Порой родители спешат, как в известной сказке, сжечь лягушачью кожу, ускорить процесс взросления детей. Мол, не маленький уже, пусть знает, как на самом деле. Родители опасаются, что их отпрыски задержатся в мире фантазий и будут выглядеть глупо среди "продвинутых" сверстников. Существует теория, что детей, даже самых маленьких, ни в коем случае нельзя держать в неведении, поскольку, когда они узнают правду, якобы перестанут доверять близким.



Однако психологи считают, что с разоблачением доброго волшебника не стоит спешить. Во всяком случае до школы, когда для малышей важны игры и сказки. Дети узнают правду постепенно, а иллюзии разрушаются сами собой. Вчерашние карапузы, сопоставляя факты и обдумывая ситуацию, быстро приходят к выводу о том, что добрый дедушка существует лишь в мечтах. Некоторое время они будто бы пребывают между сном и явью, выбирая правильный вариант. А потом вырастают из сказки про Деда Мороза и Снегурочку, словно из маленьких штанишек.



Конечно, нам не избежать прямых вопросов о существовании волшебного деда. Тут уж зависит от родителей, какой дать ответ: категоричный и прямой или уклончивый. В любом случае надо объяснять с юмором и, конечно, не забыть рассказать о том, каким было новогоднее волшебство в вашем детстве.



Раньше всех расстаются с иллюзиями дети, родители которых наряжаются Морозом в новогоднюю ночь. Они со временем начинают понимать, кто прячется за белоснежной бородой. Дольше других держатся в стране сказок ребята, чьи мамы и папы, проявляя фантазию, умудряются незаметно положить подарки под елку да еще и бросить рядом горсть снега с балкона. Так или иначе, в первом или во втором классах дети склоняются в сторону реальности. В этом им помогают книги и фильмы с новогодними сюжетами, разговоры со старшими ребятами и, конечно, интернет. В наше время ответ на любой вопрос можно найти в Сети и школьники этим активно пользуются.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Психологи полагают, что, кто бы ни сказал детям правду, никакой катастрофы не произойдет, если в семье царит чувство юмора и теплое отношение друг к другу. Мир не рухнет, и доверие никуда не уйдет. Ребенок просто шагнет на новую ступень развития. Мало того, порой дети подыгрывают взрослым и просят, чтобы сказка продолжалась. Немного волшебства никому не помешает, правда?

В детстве родители клали нам с братом подарки под подушку. Утром 1 января мы доставали таинственные свертки, и это было здорово. Потом мы решили, что уже достаточно взрослые, чтобы верить в Деда Мороза, и объявили об этом родителям. На очередной Новый год подарки получили уже из маминых рук. Это был самый скучный праздник – без волшебства и ожидания чего-то таинственного. Через год мы сами попросили, чтобы Дед Мороз вернулся, и еще долго находили под подушкой его подарки. Когда мама в предновогодние дни приходила домой с большими свертками, то мы старательно делали вид, что ничего не замечаем.

Теперь я сама за компанию с мужем исполняю обязанности Деда Мороза. Неважно, что старший сын уже обо всем догадался. Моя роль – незаметно подложить подарки под елку, даже если дети не спят в новогоднюю ночь. Пока нам это удается.

