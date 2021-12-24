Дизайнер рассказала, как нарядить елку в год Водяного Тигра

Москвичи считают Новый год самым любимым праздником и не представляют его без елки, даже если в доме нет маленьких детей. Мы выясняли, какую ель лучше предпочесть и как ее нарядить, чтобы торжество запомнилось надолго.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Настоящая или искусственная

Мода на настоящие новогодние деревья не сдает позиции, тем более что на елочных базарах можно выбрать вариант на любой вкус. По словам дизайнера интерьеров Татьяны Пивкиной, в последнее время покупатели предпочитают более экзотические растения: норвежскую, сербскую или голубую ель, пихту Фразера и другие виды хвойных.

Натуральное дерево хорошо пахнет и напоминает о детстве, но хвоя быстро увядает и теряет праздничный вид. Минус таких растений еще и в том, что после праздника вычистить опавшие иголки из ковров и щелей не так-то просто.

"В последнее время в моду вошли живые деревца в кадках. Их можно потом высадить на дачном участке. Хорошо приживаются карликовые породы хвойных растений", – отмечает дизайнер.

Рациональные горожане все чаще выбирают искусственные ели. Современные модели больше не выглядят как зеленый ершик. Они симметричные, пышные, с тонкими, нежными иголочками. Можно выбрать любой цвет – белый, красный или классический зеленый.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров Такие изделия довольно дорогие, но попробуйте разделить сумму на 5–10 лет. Именно столько прослужат искусственные ели при правильном хранении. Это выгоднее, чем ежегодно приобретать натуральные елки.

В пользу искусственных деревьев говорит крепкая конструкция, которая выдерживает вес тяжелых украшений, и то, что современные елки изготавливаются из пожаробезопасных материалов. Минусы – это отсутствие аромата хвои и необходимость где-то хранить громоздкую коробку с елью.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ставка на минимализм

Эксперт отмечает, что в последнее время в оформлении новогодних елей стало модно придерживаться определенного дизайна. Главный тренд – натуральность (экостиль), а это предусматривает использование природных материалов.

"Для украшения живого дерева берите природные элементы. Откажитесь от пластмассовых и стеклянных игрушек", – разъясняет Татьяна Пивкина.



Можно смастерить гирлянды и шары из шишек, банты из шпагата или украсить ель фигурками животных, вырезанными из дерева или изготовленными из переработанной бумаги. Главное – не забыть про Тигра, символ наступающего года.

Дизайнер рекомендует повесить на елку даже сушеные дольки апельсина с палочкой корицы и звездочки бадьяна. Такое украшение придаст праздничному дереву легкий пряный аромат. Красиво смотрятся бумажные снежинки и сказочные персонажи, сделанные из дерева или сшитые из ткани. Но важно не переборщить с украшениями, поскольку минимализм – суть данного стиля.

Стиль прованс, по словам эксперта, не требует строгости и четкости. В ход пойдут окрашенные в серебряный или золотой цвет шишки, перевязанные ленточками букетики сухоцветов, а также елочные игрушки – старинные или обычные. Можно использовать декор, изготовленный своими руками. Пригодятся птички из перьев, стеклянные шарики, декорированные кружевом и ленточками, ажурные снежинки, бантики из атласных лент, вязанные носочки, варежки, ангелочки.

Надо выбирать бирюзовые, белые или лавандовые цвета, матовые украшения. Общий вид не возбраняется дополнять блестящими деталями, но их не должно быть много. Все элементы должны сочетаться и подчеркивать тематику деревенского прованса.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Актуальное ретро

Для ретростиля дизайнер советует поискать старинные новогодние игрушки и сделать бумажные гирлянды из цветной бумаги. Можно распечатать найденные в интернете изображения флажков.

"Используйте конфеты, снежок из ваты, дождик, гирлянду с крупными лампочками. Под елку поставьте Деда Мороза и Снегурочку", – объясняет Татьяна Пивкина.

Cкaндинaвcкий стиль зaключaeтcя в иcпoльзoвaнии нaтуpaльныx мaтepиaлoв cпoкoйныx oттeнкoв. Дизайнер рекомендует повесить на елку дepeвянныe и тканевые укpaшeния, шишки, бaнты из фeтpa или мeшкoвины, пoдeлки из фpуктoв и пpиpoдныx мaтepиaлoв.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров Актуальными будут игpушки из пpoвoлoки, вязaльныx нитoк или шпaгaтa. В cкaндинaвcкoм cтилe тоже важен минимaлизм. Поэтому eлoчкa мoжeт быть cимвoличecкoй – сделайте ее из веточек и шишек.

На минимализме основан и лаконичный западный стиль. Дизайнер настаивает на сочетании двух-трех оттенков и однотипности элементов декора. Цветовую палитру лучше разбавить "снежными" и "металлическими" тонами: нежно-голубым, светло-бежевым, бронзовым, золотистым, серебристым, стальным. Строгость стиля разнообразят теплыми оттенками – медовым или пепельно-розовым. Украшений должно быть немного: шары одинакового цвета и размера, светодиодные гирлянды, конфеты, сахарные тросточки и ленты. Под елкой дизайнер советует положить красиво упакованные коробки.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Классика в почете

Для тех, кто не хочет тратить много времени на предновогоднюю суету, подойдет классический стиль – он не терпит излишеств и вычурности.

"Лучше использовать ограниченный набор украшений и сочетать два оттенка. Золотистый удачно гармонирует с красным, серебристый – с синим, розовый – с сиреневым, а белый – с голубым", – рассказывает эксперт.

Мишура при классическом декоре не используется. Ель следует нарядить в бусы, бантики и ленты. Пространство между ветками эксперт рекомендует закрыть одноцветной гирляндой. Модная дизайнерская находка последнего времени – арктическая новогодняя елка.

"Основные цвета оформления – белый, серебристый и голубой. Именно они нравятся символу наступающего года – Голубому Водяному Тигру – и привлекут в дом удачу, благополучие и успех", – подчеркивает Татьяна Пивкина.

Для украшения арктической ели следует использовать прозрачные и блестящие материалы. Подойдут хрустальные шары, фигурки оленей и других обитателей Северного полюса. Можно также поискать игрушки в виде коньков или миниатюрных саней и лыж. Главными элементами на елке дизайнер считает снежинки и искусственный снег.

