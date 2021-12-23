Шеф-повар назвал пять необычных блюд для новогоднего стола

Каждая хозяйка хочет на Новый год приготовить для своей семьи и гостей что-то новое и необычное. Но перед праздниками вечно не хватает времени, а банальные оливье и селедка под шубой не только надоедают, но и требуют энергозатрат. Шеф-повар и ведущий программы "Куки внуки" Григорий Ляховецкий рассказал Москве 24, какие оригинальные и вкусные блюда можно приготовить к празднику.

Утка в просекко

Для приготовления блюда необходимо взять одну утку, два плода айвы и две груши сорта "Форель". Также понадобится одна бутылка игристого вина просекко, немного гвоздики, пять граммов паприки, 1/3 чайной ложки корицы, лавровый лист, соль и перец – по вкусу.

"Сначала утку разделать порционно и обжарить на сухой сковороде со всех сторон. Фрукты почистить и порезать крупно. Затем птицу поместить в кастрюлю с фруктами, посолить, поперчить, добавить специи и залить просекко", – объяснил Ляховецкий.

После этого блюдо нужно довести до кипения и тушить 1,5 часа на медленном огне.

Картофельный рулет

Для начала нужно достать восемь клубней картофеля, 150 граммов адыгейского сыра или копченого сулугуни, 150 граммов пармезана и столько же – шампиньонов. Кроме того, для блюда понадобится один болгарский перец, две упаковки шпината, 200 граммов рикотты, пять зубчиков чеснока, а также специи.



Григорий Ляховецкий шеф-повар и ведущий программы "Куки внуки" Картофель порезать кольцами толщиной в 3–5 миллиметров, а пармезан натереть. На противень постелить бумагу, смазанную растительным маслом, и посыпать половиной сыра. Выложить картофель так, чтобы было похоже на рыбью чешую, и посыпать его остатками сыра.

Готовить нужно в духовке при температуре 180 градусов 25–30 минут. В это время грибы и перец мелко порезать, а затем обжарить на сковороде с тремя зубчиками чеснока до готовности.

"Шпинат припустить в масле с двумя зубчиками чеснока, дать остыть и смешать с рикоттой. Выложить на картофель пластами – грибы с перцами, рикотту со шпинатом – и в середину поместить копченый или адыгейский сыр. Завернуть это все в рулет и запекать еще 15 минут при температуре 180 градусов", – заключил шеф-повар.

Террин из красной рыбы

Для еще одного оригинального блюда понадобится свежая красная рыба (400 граммов), 20-процентные сливки (250 граммов), два яйца и оливки без косточек (100 граммов). Также перед приготовлением стоит подготовить 50 граммов панировочных сухарей, пол чайной ложки молотого мускатного ореха, соль и перец.

"Чтобы приготовить террин, достаточно мелко порезать половину рыбы, а вторую половину перемолоть в блендере. После этого мелко порубить оливки, яйца взбить до образования пены и смешать все ингредиенты", – поделился Ляховецкий.

В конце необходимо поместить смесь в форму для выпекания и поставить в духовку на 20–30 минут при температуре 150 градусов.

Новогоднее печенье

На Новый год можно побаловать себя и сладким. Для того чтобы испечь праздничное печенье, хозяйкам понадобится два стакана муки, 180 граммов масла, 10 столовых ложек обычного сахара и пакетик – ванильного. Кроме того, надо подготовить пакетик пекарского порошка, два яйца и по чайной ложке корицы и какао.

За два часа до готовки из холодильника нужно вытащить сливочное масло, чтобы оно спокойно растаяло. Для экономии времени можно поставить его на минуту в микроволновку.

"Масло растереть с сахаром до полного растворения. Затем добавить туда яйца и снова растереть. Все сухие ингредиенты смешать, кроме корицы и какао. После этого добавить в смесь жидкие составляющие и вымесить тесто. Далее разделить тесто на три шара", – объяснил повар.





Григорий Ляховецкий шеф-повар и ведущий программы "Куки внуки" В один вмешать корицу, во второй – какао, а третий оставить так. Обернуть каждый шар в целлофан и отправить в холодильник на час. После этого раскатать каждый в колбаску и нарезать на кружки не тоньше сантиметра.

Заключительный этап – запекание в духовке при температуре 180 градусов. Через 10 минут печенье готово.

Салат из печеного батата

Для приготовления салата нужно взять два клубня батата, одну головку чеснока, пять граммов петрушки и немного растительного масла. Соус готовится из одного лимона и двух столовых ложек оливкового масла. Необходимые специи к блюду – чайная ложка карри, соль и перец.

Сначала следует помыть батат и, не очищая от кожуры, нарезать его на кубики. Затем почистить зубчики чеснока и смешать их с бататом, и добавить специи.

"Батат сбрызнуть растительным маслом и запечь в духовке 30–40 минут при температуре 180 градусов. После – остудить, натереть цедру лимона и мелко порезать петрушку", – рассказал Ляховецкий.

Для соуса необходимо смешать ложку сока лимона с оливковым маслом. Наконец, все ингредиенты поместить в форму для подачи, полить их соусом и посыпать петрушкой и цедрой.