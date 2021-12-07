Диетолог рассказала, как приготовить полезный оливье

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Чтобы сторонникам здорового образа жизни в новогодние праздники не приходилось отказываться от оливье, в салате необходимо заменить всего несколько ингредиентов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.
Так, первое, с чего необходимо начать, – вареная колбаса. Вместо нее стоит отдать предпочтение отварной говядине: она богата белком и содержит меньше жира. Заменить также следует еще два компонента: соленые огурцы – на свежие, магазинный майонез – на домашний. Это позволит снизить количество соли, сахара и калорий в блюде.
В итоге рецепт здорового оливье на четыре порции будет выглядеть следующим образом: 400 граммов отварной говядины, восемь вареных картофелин, две вареные моркови, четыре свежих огурца и четыре приготовленных вкрутую яйца, а также банка зеленого горошка и домашний майонез. Такой салат обойдется в среднем в 993 рубля.
Ранее в Руспродсоюзе рассказали, что стоимость оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла более чем на 20,7% и составила 377,3 рубля против 312,37 рубля годом ранее. Больше всего за год подорожали картофель, майонез и морковь.
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