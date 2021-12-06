"Индекс" оливье в России вырос почти на 65 рублей за год

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Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков рассказал Москве 24, что в этом году стоимость салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на более 20,7% и составила 377,3 рубля против 312,37 рубля годом ранее..

Для подсчета специалисты взяли за основу салат, в который входит картофель (500 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 граммов), майонез (200 граммов) и репчатый лук (100 граммов), а также зеленый горошек (380 граммов) и свежие огурцы (400 граммов).

По словам эксперта, больше всего за год подорожали картофель, майонез и морковь. В среднем стоимость десятка яиц в настоящий момент составляет около 80 рублей. Вареная колбаса стоит порядка 438 рублей за килограмм.

"Майонез вырос в цене до 241,9 рубля за килограмм, консервированный горошек стал стоить 80 рублей за банку, стоимость килограмма огурцов поднялась с 100,4 до 127,6 рубля", – рассказали в Роспродсоюзе.



Дмитрий Востриков исполнительный директор ассоциации Роспродсоюз Стоимость 500 граммов картофеля составляет 22,2 рубля, 200 граммов моркови – 9,1 рубля, 100 граммов лука – 3,2 рубля, четырех яиц – 31,9 рубля, 300 граммов вареной колбасы – 131,5 рубля, 200 граммов майонеза – 48,4 рубля, 380 граммов зеленого горошка – 80 рублей, а 400 граммов свежих огурцов – 51 рубль. Стоимость салата составит 377,3 против 312,37 рубля годом ранее.

Эксперт считает, что цены выросли в том числе из-за проблем с урожаем, в частности непогоды и нехватки рабочей силы в овощеводстве. Кроме того, на подорожание товаров повлиял птичий грипп в птицеводстве и рост стоимости сырья для производства.

"Кроме того, также подорожала логистика и выросли другие расходы в себестоимости производства продуктов питания", – объясняет Востриков.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал, что перед Новым годом не ожидается роста цен на алкоголь. По словам эксперта, во всем мире сейчас идет распродажа любой продукции. Специалист отмечает, что шампанское можно купить примерно за 350–500 рублей, вино – минимум за 300–350 рублей.

