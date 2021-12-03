Эксперты сообщили о подорожании мандаринов в России

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В России подорожали мандарины, заявили эксперты компании "Эвотор". Об этом пишет РИА Новости.
По данным специалистов, за год килограмм мандаринов подорожал на 25% – до 164 рублей.
"Мандарины присутствуют на прилавке круглый год. Так называемым высоким сезоном, когда спрос по данной категории продукции максимален, является ноябрь – декабрь", – объяснил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Востриков.
Он отметил, что в данный момент оптовые цены на мандарины варьируются от 80 до 138 рублей за килограмм. Средняя цена за год увеличилась на 20 рублей – с 90 до 110.
По мнению Вострикова, резкий рост цен случился из-за сокращения поставок из Турции, а также вследствие удорожания логистики поставок.
Специалист допустил, что стоимость мандаринов могла увеличиться и больше, однако сдерживающим фактором стала низкая покупательная способность населения.
В свою очередь, в "Эвоторе" заявили, что самые дорогие мандарины привозят из Перу – 269 рублей за килограмм. При этом самые бюджетные предложения поступают из Абхазии и Грузии – 131 и 103 рубля соответственно.
Дороже всего мандарины обходятся жителям Камчатки – в среднем 334 рубля за килограмм. Наиболее дешевые фрукты доступны в Волгоградской области и Краснодарском крае – 139 и 106 рублей за килограмм.
Согласно данным исследователей, стоимость килограмма мандаринов в Москве составляет в среднем 217 рублей. При этом в Санкт-Петербурге за килограмм придется отдать 225 рублей.
Исследователи использовали средние цены фактических продаж несетевой розницы за ноябрь 2020 и 2021 года. В материале были проанализированы данные 800 тысяч смарт-терминалов в разных российских регионах.
Ранее цены на красную икру обновили исторический максимум. Стоимость продукта превысила отметку 5 тысяч рублей за килограмм в октябре текущего года.
Аналитики предупреждают о возможном подорожании мандаринов
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