В России подорожали новогодние елки

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Цены на искусственные новогодние ели в текущем году выросли на 30%, сообщает РБК.

Представитель торговой сети "Ашан" отметил, что закупочные цены на искусственные ели в этом году увеличились на 20%. Совладелица ретейлера "Максидом" Мария Евневич добавила, что отпускные цены в среднем повысились на 15%. В зависимости от производителя подорожание составляет от 5 до 30%.

Средняя цена искусственной елки российского производства на маркетплейсе Wildberries доходит до 3,3 тысячи рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. В пресс-службе компании уточнили, что импортный товар из Китая стоит дешевле – 1,6 тысячи рублей в среднем. Однако и он подорожал по сравнению с прошлым годом на 14%.

К подорожанию искусственных елей, по данным ретейлеров, приводит динамика валютных курсов, а также увеличение стоимости сырья и перевозок. Сдерживать розничную стоимость продавцы планируют за счет собственной прибыли.

По словам производителя искусственных елей Max Christmas Андрея Фальгарова, еще один способ сдержать рост цен – перестройка рынка на закупки отечественной продукции. Однако и она не может помочь полностью избежать подорожания товара, поскольку стоимость сырья в 2021 году заметно увеличилась. В частности, полимерные гранулы, которые Max Christmas закупает в Белоруссии, подорожали на 50%.

В меньшей степени рост цен заметен среди литых елок. Он составил 10%. По словам Фальгарова, в среднем искусственная литая ель высотой 1,8 метра в этом году стоит 20 тысяч рублей, комбинированная с литыми ветками – 12–14 тысяч, а простая пленочная — 7–8 тысяч рублей.

При этом возросшие расходы на логистику увеличили и закупочные цены на живые деревья. Директор компании "Елки.ру" Владислав Пухарев заявил, что живые елки подорожали на 10–15% в среднем.

"Транспортное сообщение между странами значительно снизилось, и сейчас мы, к примеру, не можем найти машину, которая привезет уже срезанный товар из Австрии", – сказал Пухарев.

Об увеличении стоимости настоящих праздничных деревьев сообщили и в российском офисе сети Leroy Merlin, добавив, что закупочные цены сохранились на прежнем уровне только на живые пихты.

Ранее представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева рассказала, стоит ли ожидать подорожания мандаринов и апельсинов к Новому году. Она отметила, что на минувшей неделе фиксируется снижение цен на цитрусовые, связанное с увеличением поставок из Ирана. И подобная ситуация, если на рынке не будет катаклизмов, продлится вплоть до Нового года.