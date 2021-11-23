В Руспродсоюзе рассказали о снижении цен на мандарины

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Представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева рассказала Москве 24, что на текущей неделе фиксируется снижение цен на апельсины и мандарины.
"Причина снижения цен на апельсины – увеличение предложения из Ирана. Основное предложение апельсинов поступает из Турции, ЮАР и Ирана", – сказала эксперт.
В случае с мандаринами, по словам Нагайцевой, ситуация обусловлена широким ассортиментом и стабильными поставками из Турции и Марокко. "Причем наиболее значительное снижение цен мы отмечаем именно на турецкие фрукты", – уточнила она.
Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, что для российской семьи из четырех человек новогодний стол в 2021 году обойдется в 11 499 рублей. В расчет были включены икра, шампанское, крепкие алкогольные напитки, мясные и рыбные деликатесы, овощи и фрукты, а также салат оливье.
За год цена соответствующего праздничного набора продуктов поднялась на 8,73%, уточнила специалист. Мясникова также сообщила, что сладости на новогодний стол умеренно растут в цене.
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