В Руспродсоюзе рассказали о снижении цен на мандарины

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Представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева рассказала Москве 24, что на текущей неделе фиксируется снижение цен на апельсины и мандарины.

"Причина снижения цен на апельсины – увеличение предложения из Ирана. Основное предложение апельсинов поступает из Турции, ЮАР и Ирана", – сказала эксперт.

В случае с мандаринами, по словам Нагайцевой, ситуация обусловлена широким ассортиментом и стабильными поставками из Турции и Марокко. "Причем наиболее значительное снижение цен мы отмечаем именно на турецкие фрукты", – уточнила она.





Ирина Нагайцева представитель Руспродсоюза Торговля апельсинами ведется в диапазоне 60–129 рублей за килограмм, стоимость напрямую зависит от страны поставщика и качества предлагаемых цитрусовых. Мандарины поступают в продажу по 65–124 рубля. Если на рынке не будет катаклизмов, то эти цены сохранятся и в декабре, ближе к Новому году.

Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, что для российской семьи из четырех человек новогодний стол в 2021 году обойдется в 11 499 рублей. В расчет были включены икра, шампанское, крепкие алкогольные напитки, мясные и рыбные деликатесы, овощи и фрукты, а также салат оливье.

За год цена соответствующего праздничного набора продуктов поднялась на 8,73%, уточнила специалист. Мясникова также сообщила, что сладости на новогодний стол умеренно растут в цене.