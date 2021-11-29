Диетолог рассказала, чем полезны омега-3 жирные кислоты

Фото: depositphotos/haveseen

Врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала, чем полезны омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам медика, на сегодняшний день известно больше десятка омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Три из них (альфа-линоленовая (АЛК), эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) играют важную роль в жизнедеятельности человека. При этом они не вырабатываются в организме и могут быть получены только с пищей.

"Если омега-3 находятся в организме в достаточном количестве, то благотворно влияют на холестериновый обмен – снижают "плохой" холестерин и повышают уровень "хорошего", – подчеркнула Солнцева.

Она отметила, что омега-3 необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания когнитивной функции. Согласно ряду исследований, данные жирные кислоты оказываются эффективны и в профилактике рака желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, омега-3 входят в состав всех клеточных мембран, в том числе нервных. Состав и целостность подобной мембраны играют важную роль в процессе передачи нервных импульсов, отметила эксперт.

Солнцева рассказала, что альфа-линоленовая кислота содержится преимущественно в растительных продуктах. Ее можно найти в льняном, горчичном и конопляном маслах, семенах льна и чиа, грецких орехах, а также масле грецких и кедровых орехов. В оливковом масле АЛК содержится в небольших количествах. В подсолнечном и вовсе практически полностью отсутствует.

Между тем альфа-линоленовая кислота может превращаться в организме в эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. В свою очередь, экозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты содержатся в рыбе и морепродуктах. При этом сама рыба омега-3 не синтезирует, получая кислоты с пищей – водорослями и планктоном.

Диетолог добавила, что выбирать следует ту рыбу, которая водится в холодных морях. Содержание омега-3 напрямую зависит от жирности рыбы. Так, особенно полезна мелкая жирная рыба – сельдь, сардины, скумбрия. Крупная рыба может нести и негативный эффект из-за тяжелых металлов, содержащихся в ней.

Солнцева подчеркнула, что дефицит омега-3-полиненасыщенных жирных кислот есть в организме практически у всех. При этом восполнить их содержание довольно просто: для получения суточной дозы омега-3 достаточно съедать 40–50 граммов рыбы. Это может быть салат с консервированной сайрой или скумбрией, сельдь с картошкой и т. д. Полезно добавлять в овощной салат чайную ложку льняного масла или семена чиа.

Ранее главный внештатный диетолог Депздрава Антонина Стародубова рассказала, что употребление оливок оказывает благоприятное воздействие на кишечник. По ее словам, оливки содержат полезные пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника и снижающие риск развития онкологической патологии.

