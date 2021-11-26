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Общество

05:33

Нутрициолог предупредила об опасности ежедневного употребления макарон

общество еда

Фото: depositphotos/alex9500

Россиян предупредили об опасности ежедневного употребления макарон. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова в интервью РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что основным условием при составлении рациона должно быть разнообразие нутриентов.

"Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не будете получать тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, в буром рисе, в киноа", – объяснила Гаврикова.

Специалист посоветовала любителям макарон обратить внимание на вес и состояние кожи. Кроме того, макароны следует исключить при проблемах с желудочно-кишечным трактом и аутоиммунных заболеваниях.

"Если вы здоровы, то можете употреблять обычные макароны из пшеницы. Однако знайте меру", – подчеркнула Гаврикова.

Нутрициолог обратила внимание, что почти все разновидности продукта содержат глютен. Она посоветовала есть безглютеновые макароны. В их число входят фунчоза, ширатаки, гороховые макароны, из нута, а также продукт из кукурузы

"Обращайте внимание, чтобы на упаковке было написано "нет ГМО", – подытожила специалист.

Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова объяснила, кому нельзя есть капусту. По словам специалиста, продукт стоит исключить из рациона людям с болезнями кишечника, в частности, при энтероколите.

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