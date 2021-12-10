Диетолог рассказала, как выбрать качественную селедку для салата

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе качественной сельди для одного из самых популярных новогодних салатов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт рекомендует для начала обратить внимание на состав продукта. Лучше выбирать рыбу, в которой перечислено меньше всего ингредиентов.
"В сельди в банках, как правило, присутствует множество добавок. Лучше, чтобы была только сельдь, соль и консервант. Сейчас бензоат натрия везде добавляют, этого не избежать. Лучше выбирать сельдь без заливок", – советует диетолог.
Соломатина считает, что лучше всего подойдет бочковая сельдь, но при этом нужно смотреть на свежесть рыбы.
"У свежей сельди ясные глаза, блестящая поверхность. При надавливании она упругая. Жабры нормального цвета: розовые, а не коричневые и не бордовые", – отметила специалист.
Соломатина также советует выбирать самую несоленую сельдь из представленных, чтобы салат был более полезным. Также можно засолить ее самостоятельно.
Ранее диетолог Антонина Чарышкина заявила, что популярные у россиян салаты – селедка под шубой и оливье – являются самыми вредными блюдами на новогоднем столе.
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