Названы самые вредные новогодние салаты

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Популярные у россиян салаты – селедка под шубой и оливье – являются самыми вредными блюдами на новогоднем столе, заявила диетолог Антонина Чарышкина.
По ее словам, опасность оливье состоит в том, что салат содержит слишком много калорий и повышенное количество соли.
"Он очень калорийный, соленый и содержит эмульсию из белка, жиров и простых углеводов, слишком тяжелую для переваривания. Вареная колбаса тоже отличается большой калорийностью, содержит нитриты, фосфаты, глутамат, консерванты", – приводит слова диетолога портал "Доктор Питер".
Чарышкина предложила заменить майонез на смесь йогурта, горчицы и лимонного сока, колбасу на куриное мясо или свинину, маринованные огурцы на свежие, а от картофеля отказаться. Так, по ее словам, салат станет менее вредным.
Исключить картофель диетолог посоветовала и из селедки под шубой. По ее словам, в этот салат можно добавить слой тертых яблок или огурцов.
Ранее диетолог Маргарита Макуха посоветовала заменить вареную колбасу в оливье на отварную говядину, поскольку это мясо богато белком и содержит меньше жира. По словам эксперта, чтобы снизить в готовом блюде количество калорий, соли и сахара, вместо магазинного майонеза лучше использовать домашний.
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