Эксперт рассказала, как выбрать новогоднюю елку, если в доме кошка

Предновогодняя суета не обходится без выбора праздничной елки. Рассказываем, куда поставить новогоднее дерево в небольшой квартире и как уберечь его от домашних животных.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Простор для фантазии

Как правило, в каждом доме есть свое традиционное место для новогодней ели. Специалисты по интерьерам, разрабатывая дизайн-проекты, даже спрашивают заказчиков, где хозяева планируют ее устанавливать, и предлагают владельцам жилья выбрать наиболее приемлемые варианты.

"Думать об этом на этапе проектирования важно, чтобы заложить розетки для подключения гирлянд или рассчитать их расположение возле окон, если заказчики любят украшать новогодней иллюминацией окна и лоджии", – рассказала дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина.

Место для новогоднего дерева в большинстве случаев зависит от площади помещения. Если гостиная достаточно большая, то лучше поставить елку ближе к центру, чтобы любоваться ей со всех сторон.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров В небольшом помещении ее стоит расположить в углу или около стены. Главное, чтобы к ней было удобно подойти и никакие другие предметы ее не загораживали.

В тесной комнате, где нет места для установки дерева в полный рост, дизайнер предлагает разместить миниатюрную елочку на столе.

"Можно поставить даже две или три маленькие eлoчки, чтобы создать шикapный интepьep в стилe зимнeй cкaзки. Укpaсить их лучше иcкуccтвeнным cнeгoм, фoнapикaми и новогодними игpушкaми нeйтpaльныx тoнoв", – подсказала Пивкина.

Столь же эффектно смотрится композиция из живых хвойных веточек в вазе. Для нее можно найти место на подоконнике и оформить "новогодний букет" гирляндами или мишурой.



Фото: Москва 24

Надежда и опора

К установке новогодней ели нужно готовиться заранее, особенно если в доме есть маленькие дети и домашние животные. Дизайнер рекомендует как следует закрепить дерево с помощью устойчивого основания. Искусственные – обычно продаются в комплекте с опорой, но эти приспособления не всегда надежны. Подставку можно купить и отдельно, чтобы она служила долгие годы.

"Важными критериями для выбора подставок являются прочность конструкции, надежность фиксации, возможность корректировать размеры основания под величину ствола елки. Любителям натуральных деревьев нужно обзавестись приспособлением, которое можно наполнить водой", – пояснила эксперт.

Пивкина также посоветовала обратить внимание на материал подставки. В семьях с детьми и животными лучше отдать предпочтение металлическому устройству надежной конструкции, которое не позволит новогоднему украшению упасть.

Искусственные ели лучше купить с мягкой хвоей – тогда можно быть спокойным, что ребенок не уколется. Желательно, чтобы украшения тоже были мягкими – из ткани, меха, легкого пластика или пенопласта. Также важно не вешать игрушки и гирлянды на нижние ярусы дерева.



Фото: Москва 24

Кошкин дом

Хозяевам, у которых в квартире проживают домашние животные, рекомендуется учитывать игривый нрав своих питомцев и отказаться от серпантина, мишуры и дождика.

"Кошки любят прыгать, поэтому советую установить елку в углу комнаты – это даст больше гарантии, что животное ее не опрокинет. Желательно, чтобы рядом с ней не было комода или тумбы, с которой домашний любимец мог бы прыгнуть на праздничное дерево", – предостерегла Пивкина.



Кроме того, не рекомендуется подвешивать новогоднюю конструкцию к потолку или крепить ее к стене – такие варианты могут только раззадорить любопытных животных.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров Если вы все же сомневаетесь по поводу установки традиционной ели, то можно соорудить ее контур на стене. Для этого пригодятся шары, светодиодная лента, хвойные веточки. Внутри контур можно украсить мягкими игрушками, открытками, семейными фотографиями.

Елку также можно нарисовать или напечатать на ткани и повесить на стену, а затем украсить гирляндой и новогодними игрушками.

"Если мастерить настенную елку некогда, то на большом зеркале или зеркальных дверях нарисуйте хвойное дерево с помощью баллончика с искусственным снегом. Это будет очень эффектно и оригинально", – подчеркнула эксперт.

Для того чтобы отвлечь домашнего питомца от нарядной елочки, можно купить кошке ее собственную новогоднюю игрушку, сделанную из меха.

