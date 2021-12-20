В Москве открылись городские елочные базары

C 20 декабря в Москве официально открываются елочные базары. Любители натуральной хвои смогут приобрести елки из Дании и отечественных питомников, сосны, пихты Фразера, а также букеты из еловых веток. Рассказываем, как правильно выбирать новогоднее дерево и когда покупать живую елку, чтобы она дольше сохраняла праздничный вид.
Где купить елку
В Москве с 20 по 31 декабря разворачивается работа городских елочных базаров. Продавцы должны иметь при себе кассовые аппараты, прайс-листы, мерные линейки, упаковочные материалы и разрешительную документацию. Например, договор с питомником елей о покупке деревьев.
В Управлении Роспотребнадзора по Москве посоветовали не покупать елку раньше двадцатых чисел декабря. В противном случае хвойное дерево осыплется задолго до окончания новогодних праздников.
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Как выбрать новогоднюю елку
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали выбирать елку с ровным, достаточно толстым стволом и без трещин.
"Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку. Если иголки сильно осыпаются – это плохой признак", – подчеркнули в ведомстве. Еще один лайфхак заключается в том, чтобы растереть несколько хвоинок в ладонях, должен появиться характерный запах. Если аромата нет, а хвоя пожелтевшая, сухая и крошится, значит, дерево срубили давно. Также в Роспотребнадзоре рекомендуют выбирать елку с одной макушкой.
Дерево следует упаковать в пластиковую сетку, чтобы не повредить по пути домой. В квартире елку советуют поместить на 2–3 часа в прохладное место, например на балкон. Это позволит дереву адаптироваться к домашнему теплу постепенно.
Пожарная безопасность
Специалисты МЧС России подготовили рекомендации по пожарной безопасности, чтобы случайное возгорание новогодней елки не испортило праздник.
Во-первых, елку следует установить на устойчивом основании так, чтобы она не мешала свободно ходить по комнате и не загораживала выход. Если дерево загорится, огонь может отрезать путь к спасению. Елку рекомендуют ставить подальше от батарей, каминов и электрообогревателей.
Еще одна рекомендация – не украшать елку бумажными игрушками, ватой и горящими свечами. Кроме того, в помещении с деревом рекомендуют не пользоваться хлопушками и фейерверками.
Куда сдать елку после праздников
В Москве с 2 января по 20 февраля стартует акция "Елочный круговорот" по сбору новогодних елей для последующей переработки. Сдать елки, сосны и пихты можно будет в 534 пунктах сбора столицы.
Перед сдачей новогоднего дерева нужно обязательно снять с него все праздничные украшения и мишуру. Елки необходимо грамотно утилизировать, потому что на мусорных полигонах нет условий для их естественного разложения, поэтому органические вещества не могут вернуться в почву.
В прошлом сезоне больше всего елок сдали жители Южного административного округа – 7 020 деревьев, говорится в описании акции в проекте "Активный гражданин".
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