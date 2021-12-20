В Москве открылись городские елочные базары

C 20 декабря в Москве официально открываются елочные базары. Любители натуральной хвои смогут приобрести елки из Дании и отечественных питомников, сосны, пихты Фразера, а также букеты из еловых веток. Рассказываем, как правильно выбирать новогоднее дерево и когда покупать живую елку, чтобы она дольше сохраняла праздничный вид.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Где купить елку

В Москве с 20 по 31 декабря разворачивается работа городских елочных базаров. Продавцы должны иметь при себе кассовые аппараты, прайс-листы, мерные линейки, упаковочные материалы и разрешительную документацию. Например, договор с питомником елей о покупке деревьев.





Алексей Немерюк руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк С сегодняшнего дня в Москве работают елочные базары. Всего их будет около 240. Есть, конечно, и лидеры среди округов – на западе их будет больше всего. Я надеюсь, что елок завезено достаточно и каждый желающий, кто хочет поставить живую красавицу у себя дома перед Новым годом, сможет это сделать

В Управлении Роспотребнадзора по Москве посоветовали не покупать елку раньше двадцатых чисел декабря. В противном случае хвойное дерево осыплется задолго до окончания новогодних праздников.

В Подмосковье можно легально срубить елку

Как выбрать новогоднюю елку

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали выбирать елку с ровным, достаточно толстым стволом и без трещин.





пресс-служба Роспотребнадзора по Москве Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – елку брать не стоит.

"Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку. Если иголки сильно осыпаются – это плохой признак", – подчеркнули в ведомстве. Еще один лайфхак заключается в том, чтобы растереть несколько хвоинок в ладонях, должен появиться характерный запах. Если аромата нет, а хвоя пожелтевшая, сухая и крошится, значит, дерево срубили давно. Также в Роспотребнадзоре рекомендуют выбирать елку с одной макушкой.

Дерево следует упаковать в пластиковую сетку, чтобы не повредить по пути домой. В квартире елку советуют поместить на 2–3 часа в прохладное место, например на балкон. Это позволит дереву адаптироваться к домашнему теплу постепенно.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарная безопасность

Специалисты МЧС России подготовили рекомендации по пожарной безопасности, чтобы случайное возгорание новогодней елки не испортило праздник.

Во-первых, елку следует установить на устойчивом основании так, чтобы она не мешала свободно ходить по комнате и не загораживала выход. Если дерево загорится, огонь может отрезать путь к спасению. Елку рекомендуют ставить подальше от батарей, каминов и электрообогревателей.





пресс-служба МЧС по России При выборе искусственной елки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке.

Еще одна рекомендация – не украшать елку бумажными игрушками, ватой и горящими свечами. Кроме того, в помещении с деревом рекомендуют не пользоваться хлопушками и фейерверками.



Куда сдать елку после праздников

В Москве с 2 января по 20 февраля стартует акция "Елочный круговорот" по сбору новогодних елей для последующей переработки. Сдать елки, сосны и пихты можно будет в 534 пунктах сбора столицы.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Перед сдачей новогоднего дерева нужно обязательно снять с него все праздничные украшения и мишуру. Елки необходимо грамотно утилизировать, потому что на мусорных полигонах нет условий для их естественного разложения, поэтому органические вещества не могут вернуться в почву.

В прошлом сезоне больше всего елок сдали жители Южного административного округа – 7 020 деревьев, говорится в описании акции в проекте "Активный гражданин".