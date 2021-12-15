Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 20 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция по сбору новогодних елей для последующей переработки пройдет в Москве с 2 января по 20 февраля, в городе будут работать 534 пункта сбора хвойных деревьев. Об этом заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", – сказал он.

Бирюков пояснил, что из 11 из 534 пунктов будут работать на природных территориях Москвы. Горожане смогут сдать елки, пихты и сосны. Обязательным условием приема дерева является отсутствие на нем праздничных украшений и мишуры.

"Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", – добавил Бирюков.

Выбрать удобные пункты приема для переработки новогодних елок москвичи могут на портале электронных референдумов "Активный гражданин". Также пользователи сервиса имеют возможность предложить альтернативные адреса для новых площадок и узнать, где расположен ближайший пункт приема.

